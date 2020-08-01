Источник: ByteDance продаст долю в TikTok из-за угрозы блокировки в США

Китайская компания ByteDance намерена продать долю в американском подразделении разработанной ею социальной сети TikTok, чтобы избежать блокировки приложения в США, сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Как заявил собеседник агентства, покупателем должна выступить компания Microsoft. После завершения сделки она будет отвечать за защиту данных социальной сети.

По информации агентства, ByteDance безуспешно пыталась сохранить миноритарную долю в американском подразделении приложения, однако Белый дом не согласился с такими условиями.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что намерен санкционировать блокировку приложения на всей территории страны из-за того, что оно, предположительно, может передавать личные данные пользователей властям КНР.

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