Россия продолжит расширять список стран, с которыми возобновит авиасообщение

В России продолжается работа над расширением списка стран для возобновления авиасообщения. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб по борьбе с распространением коронавируса.

«Оперативный штаб продолжает мониторинг ситуации и работу над расширением списка стран, c которыми может быть возобновлено авиационное сообщение», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Россия возобновляет регулярный рейс в Швейцарию с 15 августа. С 1 августа из России можно улететь в Британию, Турцию и Танзанию.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Первый регулярный рейс за рубеж вылетел из Шереметьево

— Росавиация отказалась комментировать данные о возобновлении полетов во все страны

— Россия возобновляет авиасообщение со Швейцарией