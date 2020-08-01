В России резко выросли цены на яблоки

Росстат зафиксировал резкое увеличение цен на яблоки текущим летом в России. Об этом сообщает РБК.

Так, в июне текущего стоимость 1 кг яблок в рознице была около 136 рублей (в июне 2019 года — 105,3 рубля, в июне 2018-го — 110,5 рубля).

В июле же цены на основные сорта яблок в России увеличились на 30–45%. К примеру, яблоки сорта «Фуджи» подорожали по сравнению с прошлым годом на 46%, «Гала» — на 44%, «Голден Делишес» — на 38%.

Отмечается, что яблоки стали стоить дороже из-за неурожая отечественных яблок и подорожания импортных фруктов из-за девальвации рубля.

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