В Минэкономразвития заявили, что введение новых налогов в России не планируется

В Минэкономразвития РФ заявили, что возможность введения в России каких-либо налогов в настоящее время не обсуждается. Об этом сообщает ТАСС.

«В связи с появлением в ряде СМИ информации о введении нового налога пресс-служба Минэкономразвития России считает необходимым заявить, что введение никаких новых налогов не обсуждается», — рассказали в ведомстве.

Также там добавили, что проект плана проведения оценки фактического воздействия нормативно-правовых актов, в котором содержится предложение о введении единого оборотного налога, будет пересмотрен.

В министерстве уточнили, что опубликованная версия проекта плана является первой редакцией и все предложения, включенные в план, являются позицией заявителей, а не Минэкономразвития России.

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