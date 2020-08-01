С 1 августа газ дорожает на 3%

Регулируемая стоимость оптового газа «Газпрома», поставляемого потребителям РФ, с 1 августа увеличивается на 3%. Об этом пишет «Интерфакс».

«Автоматически это может сказаться и на цене поставок газа независимых производителей, которые продают свой газ с привязкой к регулируемой цене «Газпрома»», — отмечает агентство.

Цена возрастет как для населения, так и для промышленных потребителей.

Отмечается, что оптовая цена в стоимости газа для конечного потребителя дает 80% стоимости. Еще 15% составляет плата за транспортировку по сетям газораспределения, и еще 5% - плата за снабженческо-сбытовые услуги региональных газовых компаний.