Прокладка труб «Северного потока — 2» может возобновиться после 3 августа

Компания Nord Stream 2 AG может возобновить прокладку труб на незавершенном участке «Северного потока — 2» после 3 августа, рассказали в Датском энергетическом агентстве (ДЭА). Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что сейчас идет обжалование разрешения на использование судов с якорным позиционированием в апелляционном совете Дании по вопросам энергетики.

«Это означает, что Nord Stream 2 AG не может использовать трубоукладочные суда с якорями до конца этого периода (3 августа)», — приводятся слова представителя ДЭА Луиза Альбэка Йенсена.

Как сообщалось, cтроительство «Северного потока — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. В июле 2020 года сенат США одобрил новые санкционные меры против российского газопровода.

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