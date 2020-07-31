ВВП Испании упал на 18,5%
ВВП Испании во втором квартале упал на рекордные 18,5% относительно трех предыдущих месяцев, следует из предварительных данных национального статистического агентства.
Падение превысило прогнозы аналитиков, которые ожидали снижения на 15-16%.
Ухудшение экономической ситуации объясняется коронавирусом и введенными правительством ограничениями.
В Испании коронавирусом заразились 332,5 тысячи, погибли 28 тысяч пациентов.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных достигло 17 млн, умерли больше 650 тысяч человек.
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