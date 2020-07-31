В Москве магазины оштрафовали на 300 млн рублей за нарушение масочного режима

В Москве более шести тысяч магазинов оштрафованы на общую сумму в 300 миллионов рублей за то, что работники и покупатели были без масок и перчаток, пишет ТАСС.

«Проведено много рейдов, и количество предприятий торговли, которым были выписаны протоколы за нарушение масочно-перчаточного режима, уже превысило шесть тысяч, а общая сумма таких штрафов превысила 300 млн рублей», — приводятся слова первого замруководителя аппарата мэра Москвы Алексея Немерюка.

Он добавил, что два магазина пришлось закрыть после многочисленных жалоб покупателей.

Штраф за нарушение масочного и перчаточного режима для физлиц составляет четыре тысячи рублей, для пассажиров общественного транспорта — пять тысяч рублей, для работодателя-юрлица — от 100 до 300 тысяч рублей, для работодателя-физлица — от 30 до 50 тысяч рублей.

С 5 марта в столице действует режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных достигло 17 млн, умерли больше 650 тысяч человек.

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