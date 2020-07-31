Продажа туров с кэшбеком по России продлится только неделю

Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что продажи туров по РФ, которые предусматривают частичный возврат средств россиянам, продлятся всего неделю. Об этом она сказала в эфир телеканала «Россия 1».

Ранее правительство страны выделило 15 млрд рублей на соответствующую программу кэшбэка за путешествия по просторам России. Притом, как уточнили в Ростуризме, о дате начала программы объявят уже в ближайшее время.

«Мы рассчитываем, что окно продаж будет в течение недели. Принимает участие без исключения вся страна от Калининграда до Владивостока», — заявила Догузова.

Поучаствовать в программе могут все жители страны, собравшиеся провести отпуск в России с августа и до конца 2020 года.

«Останется только оплатить тур, собираться в путешествие и ждать, когда вернется часть суммы. Произойдет это максимум в течение пяти дней», — объяснила Догузова.

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