Мантуров призвал «не рейдерить» ТЦ в условиях кризиса

Глава Минпромторга России Денис Мантуров призвал финансовые институты не отбирать бизнес торговых центров в условиях кризиса, передает ТАСС.

«Мы рассчитываем на здравый смысл финансовых институтов, призываем их находить компромиссы и избегать соблазна, как говорится, «отрейдерить» и забрать бизнес в таких негативных условиях», — сказал министр.

Он напомнил, что пандемия коронавируса серьезно отразилась на этой отрасли, а после снятия ограничений стало понятно, что потребители «не очень активно возвращаются» в торговые центры, особенно в крупные.

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