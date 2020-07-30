ЕС не включил Россию в новый список стран для открытия границ

Россия не попала в обновленный список стран, которым Евросоюз готов открыть границы, передает РИА «Новости».

Более того, ЕС убрал из прошлого перечня Алжир, оставив в нем всего 12 государств, в частности Грузию, Канаду, Японию и Австралию.

В ЕС планируют раз в две недели пересматривать список с учетом эпидемиологических изменений.

Однако в августе институты союза отдыхают, поэтому новый перечень будет составлен только в сентябре.

Ранее советник посольства Нидерландов в Москве Тимен Каувенаар сообщил, что открытия границ ЕС для россиян в ближайшее время ждать не стоит. Это, по его словам, связано с высоким уровнем заболеваемости COVID-19 в России.