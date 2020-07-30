Собянин заявил, что Москва потеряла из-за коронавируса более 500 млрд рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о серьезных потерях в бюджете Москвы из-за пандемии коронавируса — столица к концу года недосчитается 500 млрд руб., передает РИА «Новости».

«Был нанесен серьезный удар по бюджету города. Мы видим, что на конец года потери составят от того, что мы планировали получить, где-то около 500 млрд рублей», — заявил мэр.

Он добавил, что еще 250 млрд руб. столица с начала года была вынуждена потратить на поддержку граждан, бизнеса и здравоохранение.

Собянин также отметил, что нынешний кризис в связи с коронавирусом стал уникальным для Москвы, так как падение цен на энергоносители существенно отразились на бюджете города.

«Соответственно, упали сектора торговли, услуг, объемы потребления, объем потребления промышленных товаров, автомобилей и так далее. То есть все сектора одновременно просели», — подчеркнул мэр.

По последним данным, в Москве зафиксировано 260 664 случая COVID-19. С начала пандемии погибли 4 446 пациентов.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 17 млн, за все время от коронавируса умерли более 667 тыс. человек.

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