ВТБ и Сбербанк попросили не создавать монополию на рынке лизинга гортранспорта

ВТБ и Сбербанк раскритиковали проект комплексной программы модернизации пассажирского транспорта городских агломераций, подготовленный Минтрансом РФ и ВЭБ.РФ, пишет «Коммерсант».

В публикации отмечается, что соответствующее совместное письмо было направлено главами банков в адрес премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Согласно проекту, на обновление 75% автобусов и 25% трамваев в 104 городах России предложено выделить из госбюджета 750 млрд руб.: 665 млрд руб. – субсидиями регионам, а 85 млрд руб. – в уставный капитал ВЭБ.РФ и ГТЛК, с целью предоставления ими в лизинг транспортных средств по сниженным гарантированным ставкам.

Причина, по которой гарантированные поставщики определены не в рамках конкурсной процедуры, в проекте не объясняется. Такой механизм направлен на поддержку отдельных игроков рынка лизинга, пишут банки: данная мера негативно скажется на эффективности реализации программы.

«Предложенный механизм позволяет двум лизинговым компаниям получить за счет бюджетных средств взносы в уставный капитал. С учетом заявленных скидок для клиентов, обеспеченных этими субсидиями, на практике проект полностью блокирует возможность конкуренции лизинговых компаний в этом сегменте, — - комментирует Дмитрий Ивантер, генеральный директор «ВТБ Лизинг». — При этом статистика проведенных конкурсов по лизингу городского транспорта ясно показывает, что чем больше лизинговых компаний участвуют в конкурсе, тем большую скидку по ставке лизинга они дают к цене предложения заказчика - городских и муниципальных перевозчиков. А поскольку перевозчики финансируются из бюджета, то рыночная конкуренция напрямую влияет на экономию государственных средств».

«Мы не считаем, что на высококонкурентном рынке субсидирование через увеличение уставного капитала отдельных игроков в принципе эффективно. Наше предложение заключается в том, чтобы финансировать перевозчиков напрямую через субсидирование договоров лизинга, когда получаемая субсидия равна скидке по договору лизинга. Такой механизм господдержки уже давно успешно действует в рамках программ льготного лизинга Минпромторга, он прозрачен и понятен всем участникам рынка. Мы предлагаем доработать проект программы с учетом обеспечения доступа к льготному фондированию на конкурсной основе и в соответствии с четкими критериями их отбора», - подчеркнул он.