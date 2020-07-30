Налоговые декларации с ошибками признают недействительными

Налоговые органы перестанут принимать декларации с арифметическими ошибками, передают «Ведомости» со ссылкой на подготовленный правительством законопроект «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

Речь идет о частях реализации отдельных положений основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики государства.

Согласно изменениям, налоговые декларации, содержащие арифметические ошибки, теперь будут считаться недействительными, а срок на исправление ошибок сократится до пяти дней.

Отмечается, что выписывание ФНС штрафов в размере 5% от неуплаченной суммы из-за небольших погрешностей может приобрести массовый характер. В то же время для ведомства данные изменения существенно упростят работу, позволив сократить число камеральных проверок.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Кризис повлиял: сколько россиян готовы уклоняться от налогов

— ФНС разработала систему для освобождения пострадавших компаний от налогов