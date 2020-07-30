В ЕС предложили ответить на угрозы о санкциях против «Северного потока 2»

Глава австрийской нефтегазовой корпорации OMV Райнер Зеле заявил о необходимости «политического ответа» в ответ на урозы Вашингтона ввести санкции против компаний, занятых в строительстве газопровода «Северный поток 2». Об этом пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«Как европейская компания, мы ожидаем, что на политическом уровне будут приняты меры, направленные на то, чтобы Европа не потеряла свою привлекательность как место для инвестиций», — заявил Зеле.

Как сообщалось, cтроительство «Северного потока — 2» было приостановлено из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. В июле 2020 года сенат США одобрил новые санкционные меры против российского газопровода.

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