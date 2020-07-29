Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства.
Отмечается, что эту сумму распределят между 30 субъектами страны.
«Всего на эти цели в 2020 году предусмотрено более 106 млрд рублей», — говорится в сообщении.
Льготы предоставят отдельным категориям граждан из числа ветеранов, инвалидов, пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф лиц. Государство возьмет на себя 50% оплаты их жилищно-коммунальных услуг.
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