Регионам выделят 9 млрд рублей на льготы россиянам по оплате ЖКУ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому регионам на предоставление льгот гражданам по оплате услуг ЖКХ выделят свыше 9 млрд рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительства.

Отмечается, что эту сумму распределят между 30 субъектами страны.

«Всего на эти цели в 2020 году предусмотрено более 106 млрд рублей», — говорится в сообщении.

Льготы предоставят отдельным категориям граждан из числа ветеранов, инвалидов, пострадавших из-за радиационных или техногенных катастроф лиц. Государство возьмет на себя 50% оплаты их жилищно-коммунальных услуг.

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