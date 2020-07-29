Kodak займется фармацевтикой

Власти Соединенных Штатов заключили контракт с компанией Kodak на $765 млн на создание фармацевтического производства Kodak Pharmaceuticals. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление американского президента Дональда Трампа.

«Моя администрация достигла исторического соглашения с великой американской компанией. Вы помните ее со старых добрых времен пленочной фотографии. ... Это Kodak», — сказал президент.

По его словам, компания будет производить 25% всех компонентов нефирменных лекарств в США.

Уточняется, что производство будет осуществляться в штате Нью-Йорк.

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