СМИ: Китай оказался в финансовой ловушке
Китайское правительство должно столкнуться с непростым выбором экономической политики во второй половине этого года: при ослаблении позиции государственные финансы значительно ухудшатся, а сокращение расходов может повлечь за собой «ужасные последствия», пишет Project Syndicate.
Экономика страны постепенно нормализовалась и выросла на 3,2% во втором квартале, но власти должны снизить расходы, чтобы предотвратить увеличение дефицита. В таком случае экономика может вырасти на 2,5%, но в КНР нельзя будет создать запланированные рабочие места, что негативно отразится на макроэкономической стабильности, отмечает издание.
«Достижение этого результата потребует и повышения спроса. Отсутствие платежеспособного спроса в течение многих лет препятствовало росту Китая, а пандемия значительно ухудшила ситуацию», — говорится в тексте.
Таким образом, правительство, вероятно, столкнется с дилеммой во второй половине этого года, считает эксперт в области мировой экономики.
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