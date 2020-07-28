Кабмин предложил расширить возможности применения санкций против Украины

Российское правительство внесло на рассмотрение Госдумы законопроект, расширяющий возможности применения санкций против Украины. Документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

Инициативой предлагается распространить санкционный режим на компании, более чем на 25% подконтрольные лицам, против которых Россия ввела ограничения.

Новые правила хотят применить к санкциям против Киева, которые были введены в 2018 году.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В ГД внесли законопроект о санкциях за призывы к отчуждению территорий

— МИД Украины одобрил санкции США против «Северного потока — 2»

— В РФ призвали Климкина к покаянию после призыва сделать Крым «проблемой» для Москвы