Шведский бизнес показал рост прибыли из-за более мягкого карантина

Шведские компании по итогам второго квартала показали доходы, которые значительно превысили ожидания рынка. Об этом пишет британская газета Financial Times.

«Я никогда не видел так много компаний с прибылью лучше ожидаемой. Это почти каждая фирма», — заявил аналитик шведского банка SEB Эсбьорн Лундевалл.

Как отмечает издание, такие показатели связаны с отказом Швеции от жесткого карантина. Несмотря на

негативные прогнозы, которые предсказывали экономический крах, бизнесу страны удалось избежать массовых банкротств.

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