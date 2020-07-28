Шведский бизнес показал рост прибыли из-за более мягкого карантина
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Шведские компании по итогам второго квартала показали доходы, которые значительно превысили ожидания рынка. Об этом пишет британская газета Financial Times.
«Я никогда не видел так много компаний с прибылью лучше ожидаемой. Это почти каждая фирма», — заявил аналитик шведского банка SEB Эсбьорн Лундевалл.
Как отмечает издание, такие показатели связаны с отказом Швеции от жесткого карантина. Несмотря на
негативные прогнозы, которые предсказывали экономический крах, бизнесу страны удалось избежать массовых банкротств.
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