Минфин опасается пузыря на рынке ипотеки из-за субсидирования

Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что системное субсидирование ипотеки в России может привести к образованию пузыря на этом рынке, передает РИА «Новости».

«Мы рискуем надуть пузырь среди людей, которые недостаточно платежеспособны для того, чтобы ипотеку брать», — отметил он.

Кроме того, по словам Моисеева, субсидирование ипотеки может привести к росту цен на жилье, а не к повышению доступности такого кредита.

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