В России повысился уровень безработицы
В России повысился уровень безработицы до 6,3% в июне. Об этом говорится в материалах ЦБ.
«В июне 2020 года на фоне частичного снятия ограничительных мер и возвращения к производственной деятельности снижение потребности работодателей в работниках замедлилось», — говорится в документе.
Бизнес получил субсидии на выплату зарплат, также была введена выдача беспроцентных кредитов с целью поддержки занятости, чтобы позволило работодателям ограничить масштаб сокращения штата.
Однако при введенных мерах уровень безработицы в июне все равно повысился до 6,3% с 6,1% в мае.
Так, число безработных увеличилось на 100 тысяч человек, при этом число обращений в службу занятности продолжает расти — рост за месяц составил 600 тысяч человек.
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