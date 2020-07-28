В Минфине назвали технической правку о передаче конфискованных денег в ПФР

В Министерстве финансов России пояснили цель поправок в закон о перечислении незаконно полученных денег в Пенсионный фонд. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, изменения необходимы для синхронизации с нормами Гражданского кодекса. В министерстве данную правку назвали технической.

Уточняется, что соответствующий проект уже внесен в кабмин, в случае одобрения новые нормы будут активированы до конца текущего года.

Ранее стало известно, что Минфин планирует внести в Гражданский кодекс, а также в статьи 46 и 146 Бюджетного кодекса изменения, согласно которым денежные средства россиян, законность получения которых не доказана, будут перечисляться в Пенсионный фонд России.

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