Россиянам рассказали, во сколько обойдется тур на море в начале августа

Стало известно, в какую сумму обойдутся россиянам туры на море с учетом вылета в первую неделю августа. Об этом сообщает АТОР.

Аналитики выяснили, сколько будет стоить отдых в России, Турции и Танзании.

Дешевле всего оказались туры на отечественные курорты. Например, минимальные цены недельных путешествий в Крым и Краснодарский край в августе обойдутся в 25-32 тысячи рублей на двоих с учетом авиаперелета.

За недельный тур в Турцию придется отдать 57 тысяч рублей за двоих. За такие деньги предлагается проживание в отеле три звезды с завтраком. Путевка в пятизвездочный отель с системой «все включено» и перелетом в среднем обойдется в 110 тысяч рублей.

Отдых на острове Занзибар в Танзании будет стоить 157 тысяч рублей. В эту сумму входит проживание в трехзвездочном отеле с завтраком. При этом реальных продаж путевок в эту страну российские туроператоры пока не фиксируют.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Номеров нет: куда россияне едут отдыхать

— В России отметили шквальный спрос на отдых в Танзании

— Российским туристам рассказали о правилах въезда в Турцию