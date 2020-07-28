Маркировка товаров защищает бизнес и дает ему новые возможности, заявили в МЭР

Система маркировки защищает предпринимателей от недобросовестной конкуренции и даёт возможность каждому потребителю самому проверить качество, безопасность и легальность покупаемой им продукции, заявила директор департамента евразийской интеграции Минэкономразвития России Юлия Нестерчук.

Тема маркировки товаров в последнее время активно обсуждается на различных площадках в рамках ЕАЭС. Главы правительств договорились о совершенствовании подходов по введению маркировки в ЕАЭС.

Кроме того, государства приняли решение предупреждать друг друга о внедрении системы маркировки товаров минимум за девять месяцев до введения полного запрета на оборот немаркированной продукции, чтобы создать более комфортные условия для адаптации бизнеса.

Стороны договорились о разработке базовой технологической модели для внедрения маркировки на территории государств-членов Евразийского экономического союза, которая обеспечит унифицированные подходы к введению маркировки на территории Союза и недопущение возникновения барьеров на рынке ЕАЭС, связанных с различными стандартами национальных систем маркировки.

«Пилотный проект по маркировке меховых изделий в рамках ЕАЭС продемонстрировал эффективность данной меры. Доля нелегальных товаров на этом рынке значительно сократилась. Выявляемость контрафакта достигла 85%, что положительно сказалось на качестве продукции на рынке», - подчеркнула Нестерчук.

Также система маркировки и прослеживаемости товаров в России вписывается в Индустрию 4.0 и является частью цифровой экономики.

«Получение компаниями данных из системы создает новые возможности для развития бизнеса, а также обеспечения качества поставок и оптимизации логистических цепочек, вывода маркетинговых коммуникаций на новый уровень, — говорит директор департамента развития секторов экономики Минэкономразвития Александр Киревнин. — Система позволяет собирать верифицированные массивы больших данных не только об объемах продаваемых в России товаров, но и о цепочках их движения, что позволяет более точно использовать методы предиктивной аналитики и экономических прогнозов для развития отдельных отраслей».

По информации пресс-службы ФНС, при осуществлении риск-ориентированного отбора плательщиков для назначения выездных проверок налоговые органы анализируют всю информацию, которой располагают, для определения «зоны риска» налоговых нарушений.

Система цифровой маркировки товаров предоставит ФНС России дополнительную информацию о плательщике, что позволит более полно идентифицировать налоговые риски и снизит для добросовестных налогоплательщиков административную нагрузку.