Российским туристам рассказали о правилах въезда в Турцию

Ассоциация туроператоров России (АТОР) разъяснила правила въезда россиян в Турцию, с которой с 1 августа возобновляется авиасообщение. Об этом сообщается на сайте АТОР.

Так, сдавать тест на коронавирус для въезда на территорию Турции не придется. Пассажиры лишь должны будут заполнить анкету во время полета. В ней нужно будет предоставить личные данные и сведения о самочувствии.

В аэропорту у всех пассажиров проверят температуру, в случае выявления повышенной человеку предложат сдать бесплатный ПЦР-тест. При подозрении на COVID-19 человека изолируют, а при обнаружении коронавируса — направят в госпиталь для обследования и лечения.

Как стало известно ранее, россияне смогут с 1 августа отправиться в Турцию, Великобританию и Танзанию.