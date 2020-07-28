На постройку трассы М-12 объявлены тендеры на 500 млрд рублей

На строительство восьми этапов скоростной платной автотрассы М-12 из Москвы в Казань объявлены тендеры. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на материалы портала госзакупок в системе «Интерфакс-Маркер».

Как уточняется, совокупная максимальная стоимость по всем конкурсам составляет 507,3 млрд рублей.

Так, самым дорогим участком является восьмой — трасса длиной около 700 км по Татарстану, с мостом через Волгу. Она обойдется в 123 202 млрд руб.

Меньше всего стоит этап на 80-116 км во Владимирской области. На портале указано, что его стоимость составляет 21,206 млрд руб.

Прием заявок по всем конкурсам уже открыт и продлится до 17 августа. Итоги конкурсов планируется подвести 28 августа.

Ранее глава «Автодора» Вячеслав Петушенко заявил, что скоростную трассу Москва — Казань могут продлить до Владивостока.

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