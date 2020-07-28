Латинской Америке предсказали обеднение после пандемии

Уровень бедности в Латинской Америке вырастет после пандемии новой коронавирусной инфекции, заявил президент Межамериканского банка развития Луис Альберто Морено. Об этом сообщает Reuters.

В условиях пандемии в Латинской Америке растет уровень безработицы и показатели задолженности, рассказал Морено.

По его словам, в 2020 году экономический спад в Латинской Америке составит 8-10%. При этом Морено отметил, что пандемия ударит по всем мировым странам, однако в Латинской Америке последствия будут ощущаться особенно остро, так как она является регионом с развивающимся рынком.

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