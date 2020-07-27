Россиянам объяснили правила въезда в Турцию

В Ассоциации туроператоров России рассказали о новых правилах въезда в Турцию.

Отмечается, что для прилета граждан в республику не потребуется отдельная справка, где указан отрицательный тест на коронавирусную инфекцию. Россиянам не нужно будет и оформлять визу. Необходимо только во время полета заполнить специальную анкету, включающую личные данные, номер кресла, адрес пребывания в Турции и указать сведения о здоровье.

Также у людей будут мерить температуру в терминале аэропорта. При выявлении людей с повышенной температурой или другими подозрительными симптомами пассажиру предложат бесплатный ПЦР-тест на COVID-19.

В АТОР посоветовали жителям РФ покупать в страховку с включенным в покрытие лечением COVID-19.

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