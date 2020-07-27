Московская межрегиональная транспортная прокуратура выявила невозврат из-за границы 273 миллионов рублей, перечисленные коммерческой организацией за поставку товаров в Россию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генпрокуратуру.

«Коммерческая организация заключила внешнеторговый контракт на сумму более 3,7 млн долларов. Она перевела их на счета иностранных контрагентов, но по истечении сроков исполнения контрактных обязательств товары на территорию Российской Федерации не ввезены», — сказали в ведомстве.

Отмечается, что организация также не продлила контракты.

Прокуратура после консультации с Центральной акцизной таможней ФТС возбудила уголовное по по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 193 УК РФ («Нарушение требований валютного законодательства о возврате на счета резидента <...> денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере»).

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