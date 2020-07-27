Россия стала поставлять больше сахара за рубеж

Экспорт сахара из России в этом сезоне увеличился более чем в четыре раза. Об этом сообщает РБК со ссылкой на презентацию Международной организации по сахару с майским прогнозом мирового баланса сахара.

За период с октября 2019 года по конец сентября 2020 года, Россия планирует поставить за рубеж около 1,8 млн тонн сахара.

Предположительно, в этом сезоне страна выйдет на седьмое место по мировому экспорту сахара. До этого Россия ни разу не входила в число лидеров.

На первом месте по экспорту сахара за указанный период окажется Бразилия. Россия по предложению продукта обгонит Кубу и страны Евросоюза.

Как отмечается, экспорт сахара резко возрос благодаря большому урожаю сахарной свеклы.

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