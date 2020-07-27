В июне пассажиропоток в аэропортах Москвы вырос в 3,6 раза

Пассажиропоток в аэропортах Москвы вырос в июне в 3,6 раза по сравнению с маем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Росавиации.

В июне аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково посетили 1,8 миллиона человек, в то время как в мае — 497,2 тысячи.

Таким образом, перевозки выросли примерно в 3,6 раза.

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