Российские провайдеры поднимают цены на домашний интернет и ТВ

В России начали повышать цены на домашний интернет и телевидение, пишут «Известия».

Так, «Вымпелком» (работает под брендом «Билайн») с 27 июля поднимет цены на 50 рублей в месяц на некоторых тарифах. В компании отмечают, что во время самоизоляции клиенты стали больше времени проводить онлайн, пользоваться новыми сервисами и потреблять тяжелый контент.

В ФАС подтвердили, что данные об изменении тарифов «Вымпелкома» поступили в ведомство и находятся на детальном рассмотрении. Если будут выявлены признаки нарушения антимонопольная служба примет меры реагирования.

Кроме того, стоимость некоторых тарифов повысил «ЭР-Телеком» (работает под брендом «Дом.ru»). При этом индексация затронула менее 10% клиентов провайдера, а повышение цен не превысило 5%.

Тарифы также выросли у МТС и «Акадо». МТС повысила цены на спутниковое ТВ.

В Ростелекоме еще не повысили цены, однако не исключают их изменения в будущем.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Эксперты подсчитали расходы россиян на домашний быт