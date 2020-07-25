Таджикистан просит Россию возобновить авиасообщение

Таджикистан официально уведомил российскую сторону о решении правительства страны восстановить авиасообщение с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя министерства иностранных дел Таджикистана.

Сейчас Таджикистан ожидает ответа России по данному вопросу, отметили в МИДе. Там добавили, что в случае согласования авиасообщение будет возобновлено с учетом санитарных норм.

Ранее власти России приняли решение о возобновлении международных перелетов, которые были прекращены с 27 марта из-за пандемии коронавируса. С 1 августа россияне смогут посещать Британию (Лондон), Турцию (Стамбул и Анкару) и Танзанию (Занзибар). С 10 августа к числу разрешенных направлений присоединятся Анталья, Даламан и Бодрум (Турция).

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