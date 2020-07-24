Иностранцам без отрицательного теста на COVID-19 могут запретить перелет в РФ

Авиакомпании имеют право отказать иностранным гражданам в перелете в Россию, если у них нет документа, в котором подтвержден отрицательный тест на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росавиации.

В частности, иностранцев без справки с отрицательным результатом исследования методом ПЦР на COVID-19 могут не допускать на рейс.

С 1 августа россияне смогут посещать Британию (Лондон), Турцию (Стамбул и Акару) и Танзанию (Занзибар). С 10 августа к числу разрешенных направлений присоединятся Анталья, Даламан и Бодрум (Турция).

По последним данным, в России зарегистрировано свыше 800 тыс. зараженных инфекцией, выздоровели почти 589 тыс. человек, а умерли — 13 046.

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