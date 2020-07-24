ТЦ и рестораны Петербурга откроются с 27 июля

В Санкт-Петербурге с 27 июля откроются торговые центры и рестораны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу губернатора города.

Помимо этого, работу возобновят аквапарки и частные музеи.

Глава Петербурга Александр Беглов уже внес соответствующие изменения в постановление городского правительства о противодействии COVID-19.

Как отметили в пресс-службе, 23 июля предприниматели подписали соглашение, согласно которому приняли на себя обязательства обеспечить использование СИЗ, контроль температуры и другие меры безопасности в открывающихся заведениях.

Ранее Беглов поручил вице-губернатору Евгению Елину договориться с Роспотребнадзором об открытии торговых центров и ресторанов.