ТЦ и рестораны Петербурга откроются с 27 июля
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В Санкт-Петербурге с 27 июля откроются торговые центры и рестораны. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу губернатора города.
Помимо этого, работу возобновят аквапарки и частные музеи.
Глава Петербурга Александр Беглов уже внес соответствующие изменения в постановление городского правительства о противодействии COVID-19.
Как отметили в пресс-службе, 23 июля предприниматели подписали соглашение, согласно которому приняли на себя обязательства обеспечить использование СИЗ, контроль температуры и другие меры безопасности в открывающихся заведениях.
Ранее Беглов поручил вице-губернатору Евгению Елину договориться с Роспотребнадзором об открытии торговых центров и ресторанов.