В ЦБ России заявили о наличии инструментов для нейтрализации санкций

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор не оценивает серьезность планов по санкционным мерам против России, но учитывает риски и имеет инструменты для нейтрализации их влияния, передают «Вести.ru».

Она утверждает, что в ЦБ уже давно перестали оценивать серьезность санкционных планов, так как это «неблагодарное занятие». Однако в Центробанке продолжают делать прогнозы и стараются быть консервативными.

«Главное для нас, что мы имеем все инструменты действовать, если такого рода риски реализуются», — подчеркнула Набиуллина.

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