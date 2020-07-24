Белоруссия пока не получила от России согласие на возобновление авиасообщения

В министерстве транспорта и коммуникаций Белоруссии пока не получали от российской стороны согласия на предложение о возобновлении регулярного авиасообщения двух стран, передает РИА «Новости».

Как уточнили в министерстве, на данный момент вопрос о возможном возобновлении авиасообщения в ближайшее время находится на стадии проработки. Белоруссия направила соответствующее письмо в Росавиацию.

«Ответа на письмо не получено», — добавили в пресс-службе.

В пятницу, 24 июля, пресс-секретарь премьер-министра Борис Беляков заявил, что РФ возобновляет международное авиасообщение с 1 августа. Рейсы будут выполняться из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

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