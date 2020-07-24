Туристам с аннулированными из-за пандемии турами дали 1,5 года на возвращение денег

Правительство России разрешило туристам, туры которых были аннулированы из-за начала пандемии, вернуть потраченные деньги до конца 2021 года. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Претендовать на возвращение средств могут люди, частично или полностью оплатившие до 31 марта 2020 года российские или зарубежные поездки. При этом туристам предложат равнозначный тур: с аналогичными услугами по перевозке, маршруту, месту нахождения гостиницы и т. д. Определить сроки поездки можно будет по соглашению сторон.

В постановлении подчеркивается, что воспользоваться такой услугой россияне смогут только до 31 декабря 2021 года. Если человек отказывается от переноса поездки, то туроператор должен вернуть ему деньги до конца 2021 года.

«При возврате средств туроператор заплатит проценты (в размере 1/365 ключевой ставки ЦБ) на сумму неиспользованного тура за каждый календарный день – с момента подачи заявления о расторжении договора до дня возврата денег», — гласит постановление.

За минувшие сутки число случаев коронавируса в России увеличилось на 5 811. В общей сложности в стране зарегистрированы 800 849 случаев COVID-19. За последние 24 часа в стране после COVID-19 выписаны 8 444 человека. Общее число вылечившихся в России достигло 588 774. При этом число умерших от осложнений, вызванных коронавирусом, увеличилось до 13 046.

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