Центробанк отозвал лицензию у «Народного банка»
Центральный Банк России отобрал лицензию у банка «Народный банк». Об этом сообщается на сайте ЦБ.
Отмечается, что принято решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество «Народный банк».
Соответствующий приказ Банка России вступает в силу от 24 июля 2020 года.
Известно, что «Народный банк» нарушал федеральные законы и нормативные акты ЦБ.
«Допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — говорится в сообщении.
Ранее Центробанк отозвал лицензию у московского банка «Кузнецкий мост».
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