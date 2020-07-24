Центробанк отозвал лицензию у «Народного банка»

Центральный Банк России отобрал лицензию у банка «Народный банк». Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Отмечается, что принято решение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерное общество «Народный банк».

Соответствующий приказ Банка России вступает в силу от 24 июля 2020 года.

Известно, что «Народный банк» нарушал федеральные законы и нормативные акты ЦБ.

«Допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», — говорится в сообщении.

Ранее Центробанк отозвал лицензию у московского банка «Кузнецкий мост».

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