США подали в суд на четыре компании за отмывание денег для КНДР

Власти США подали в суд жалобу о взыскании с четырех компаний, подозреваемых в отмывании денег в интересах банков Корейской Народной Демократической Республики (КНДР), сообщает американское министерство юстиции.

«Министерство юстиции неоднократно препятствовало незаконным попыткам Северной Кореи получить доступ к финансовой системе США <…> Мы будем продолжать делать это до тех пор, пока правительство Северной Кореи будет продолжать свою дестабилизирующую и опасную деятельность», — заявил помощник генерального прокурора по национальной безопасности Джон С. Демерс.

Жалоба подана в Окружной суд США по округу Колумбия. По версии следствия, северокорейские банки северокорейские банки использовали компании для осуществления и получения платежей в долларах США.