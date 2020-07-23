Фигуранты дела о гибели главы Total получили от 5 до 6 лет колонии

Солнцевский суд приговорил к реальным срокам от 5 до 6 лет фигурантов дела о крушении самолета главы французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржери, передает РИА «Новости».

Руководителя полетов аэропорта Внуково Романа Дунаева приговорили к 6 годам в колонии-поселении, диспетчера Александра Круглова — к 5,5 года.

Диспетчера Надежду Архипову приговорили к 5 годам, но затем освободили от ответственности и сняли судимость в связи с объявлением амнистии в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Ранее стало известно, что трех фигурантов дела суд признал виновными в нарушении правил безопасности движения транспортного средства, которое повлекло по неосторожности причинение крупного ущерба и смерть двух и более лиц.

В 2014 году в аэропорту Внуково самолет с главой компании Total Кристофом де Маржери при взлете задел снегоуборочную машину, загорелся и рухнул на взлетно-посадочную полосу. В результате крушения погибли трое членов экипажа и сам Маржери.