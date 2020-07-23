Bloomberg: SpaceX может продать свои акции на $1 млрд

Американская аэрокосмическая корпорация SpaceX, принадлежащая Илону Маску, ведет переговоры с инвесторами, чтобы привлечь $1 млрд, продав свои акции, пишет Bloomberg.

«SpaceX ведет переговоры с инвесторами о привлечении около $1 млрд при цене $270 за акцию», — сообщает издание.

По информации источников, переговоры будут длиться несколько месяцев.

Сейчас SpaceX оценивается в $44 млрд. Компания основана в 2002 году Илоном Маском, чтобы сделать полеты в космос общедоступными и открыть пути к колонизации Марса.

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