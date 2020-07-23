Продажи медицинских масок сократились в России в 2,5 раза

Россияне в июле стали в 2,5 раза реже покупать защитные медицинские маски, чем в мае 2020 года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование аналитической компании DSM Group.

Так, с 11 по 17 мая продажи масок достигали 9,2 млн упаковок в неделю. Однако со второй половины мая продажи товара начали падать. Например, с 6 по 12 июля граждане приобрели всего 3,8 млн масок в разных регионах России.

По мнению профессора базовой кафедры торговой политики РЭУ имени Г.В. Плеханова Вячеслава Чеглова, россияне устали от мер, введенных из-за коронавируса, и реже соблюдают меры безопасности.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее объявлял, что с 13 июля ношение масок на улице в столице необязательно. По последним данным, в Москве за последние сутки выявили 608 заразившихся коронавирусом. Всего с начала пандемии в Москве COVID-19 обнаружили у 235,9 тыс. человек, 173,3 тыс. человек выздоровели, а 4,3 тыс. пациентов скончались.

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