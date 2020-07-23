Morgan Stanley: изменение климата несет значительные риски для российских компаний

Инвестбанк Morgan Stanley выпустил в четверг отчет с анализом рисков, связанных с деятельностью в зоне вечной мерзлоты, для промышленных компаний России. Они были оценены как весьма значительные, в частности, для таких корпораций, как «Газпром», «Новатэк», «Норникель» и «Алроса», пишут «Ведомости».

В докладе приводятся данные Годдарского института космических исследований. Оказалось, что в последние 20 лет температура в зоне вечной мерзлоты в России растет в 3-4 раза быстрее, чем в среднем по миру. При этом в зоне вечной мерзлоты находится около 60% суши России. В результате таяния вечной мерзлоты выделяются большие объемы метана и углекислого газа, снижается стабильность почвенных покровов, возникают риски для инфраструктуры.

Согласно расчетам Morgan Stanley, около 90% газа, около 30% нефти, 100% добываемого палладия и 90% алмазов в России добываются в зоне вечной мерзлоты.

«Разлив дизеля в Норильске актуализировал вопрос климатических рисков для российских сырьевых компаний», — говорится в материале.

В частности, в наихудшем положении с этой точки зрения находится «Новатэк»: по расчетам банка, 100% его добычи в 2019 году велось в зоне вечной мерзлоты. Для «Газпрома» этот показатель составил 89%, для «Лукойла» – 46%, наименьшие риски у «Роснефти» – всего 26%. В металлургическом секторе в лидерах антирейтинга «Алроса» (89%), «Норникель» (85%) и «Полиметалл» (39%).

Как известно, в своей стратегии инвестирования в акции российских компаний Morgan Stanley выделяет изменение климата в зоне вечной мерзлоты как один из наиболее существенных среднесрочных и долгосрочных рисков.