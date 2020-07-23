Путин пошутил над главой «Газпром нефти» из-за оговорки на 100 млрд

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-церемонии запуска комплекса »Евро+» на Московском нефтеперерабатывающем заводе пошутил над главой «Газпром нефти» Александром Дюковым.

Глава государства во вступительной речи отметил, что инвестиции в МНПЗ до 2025 года составят порядка 350 млрд рублей.

Выступая, Дюков оговорился, сообщив о вложениях в размере 250 млрд рублей, но затем поправился.

«Извините, что перебиваю. Вы же не на ходу сориентировались, не оттого, что я сказал «350 миллиардов». Вы решили добавить сразу сотенку, нет?», — с иронией отметил глава государства.

Дюков при этом подтвердил, что цифра 350 млрд рублей — верная, а на сегодняшний день компания инвестировала уже около 215 млрд.

Ранее глава государства пошутил про гуманизацию мышек.