Суд признал диспетчеров Внуково виновными по делу о гибели главы Total

Солнцевский суд Москвы признал виновными трех фигурантов дела о крушении самолета главы французской нефтяной компании Total Кристофа де Маржери. Об этом сообщает РИА «Новости».

Суд считает, что руководитель полетов Внуково Роман Дунаев и авиадиспетчеры Александр Круглов и Надежда Архипова совершили нарушение правил безопасности движения транспортного средства, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба и смерть двух и более лиц.

Ожидается, что сегодня суд представит вторую часть решения, где будет названо наказание.

Ранее гособвинитель попросил приговорить Круглова к 6 годам колонии, Дунаева — к 6 годам и 2 месяцам, Архипову — к 5 годам и 10 месяцам.

Фигуранты дела отрицают свою вину в катастрофе.

В 2014 году в аэропорту Внуково самолет с главой компании Total Кристофом де Маржери при взлете задел снегоуборочную машину, загорелся и рухнул на взлетно-посадочную полосу. В результате крушения погибли трое членов экипажа и сам Маржери.

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