Дачную амнистию предложили расширить и продлить на пять лет

В Государственную думу внесли законопроект о продлении до 1 марта 2026 года дачной амнистии и об ее расширении, передает ТАСС.

Проект закона внесли глава комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и группа сенаторов. Они предлагают продлить действие упрощенного порядка оформления прав россиян на индивидуальные жилые дома и постройки на земельных участках, территориях индивидуального жилищного строительства и личного подсобного хозяйства. В частности, дачная амнистия, если проект одобрят, будет действовать до 1 марта 2026 года.

Кроме того, амнистию хотят расширить за счет распространения на разные категории земельных участков.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, восстанавливающий «дачную амнистию» до 1 марта 2021 года. До указанной даты оформление прав на дома, построенные на садовых участках, будет осуществляться в прежнем упрощенном порядке — при наличии права на земельный участок потребуется только технический план. Все необходимые документы владелец сможет подать в органы регистрации прав самостоятельно.

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