В Петербурге запретили бары с маленькой площадью

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписал закон, запрещающий продавать алкоголь в барах и кафе, площадь которых меньше 50 квадратных метров. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на документ.

Отмечается, что сейчас создается рабочая группа, чтобы урегулировать ситуацию с предпринимателями, которые выступили против закона.

«К решению этой проблемы нужно подойти взвешенно. На одной чаше весов - спокойствие петербуржцев, особенно пожилых людей и детей, которые не хотят слушать под окнами шум от заведений, торгующих по ночам алкоголем сомнительного качества и происхождения. На другой - интересы добросовестных предпринимателей, чьи заведения не доставляют соседям беспокойства», — приводятся слова губернатора.

Закон вступит в силу с 1 января 2021 года. До этого времени рабочая группа должна выработать решение.

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