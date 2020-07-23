ЕС подписал меморандум о выделении Украине €1,2 млрд помощи на фоне пандемии

Европейски союз и Украина подписали меморандум о взаимопонимании, согласно которому украинскому государству будет выделено €1,2 млрд макрофинансовой помощи в связи с пандемией коронавирусной инфекции, передает ТАСС.

Соответствующий документ подписали в четверг, 23 июля, в Брюсселе заместитель главы Европейской комиссии Валдис Домбровскис и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Отмечается, что ЕС еще 22 апреля принял решение выделить €3 млрд соседним странам на борьбу с экономическими последствиями пандемии, в том числе €1,2 млрд Украине.

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